Фура протаранила четыре тягача под Минском 19.12.2023, 12:24

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Водитель не справился с управлением и влетел в столб.

Фура протаранила четыре тягача и прицеп на Смиловичском тракте под Минском. ДТП произошло сегодня ночью.

Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель большегруза Volvo ехал по Смиловичскому тракту. Он не справился с управлением и врезался в столб, повредив пять припаркованных транспортных средств.

По предварительным данным, водитель отвлекся от управления. 48-летний мужчина получил травмы. Его доставили в больницу.

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