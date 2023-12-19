Фура протаранила четыре тягача под Минском
- 19.12.2023, 12:24
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Водитель не справился с управлением и влетел в столб.
Фура протаранила четыре тягача и прицеп на Смиловичском тракте под Минском. ДТП произошло сегодня ночью.
Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель большегруза Volvo ехал по Смиловичскому тракту. Он не справился с управлением и врезался в столб, повредив пять припаркованных транспортных средств.
По предварительным данным, водитель отвлекся от управления. 48-летний мужчина получил травмы. Его доставили в больницу.