«Ник и Майк»: В Беларуси начинается передел собственности 3 19.12.2023, 12:36

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Будут задействованы все практики «отжима».

Следующий год войдет в историю, как год «великого передела собственности». Накопленные долги предприятий, тотальная финансовая зависимость от российского рынка и логистики будут использованы для смены не только номинальных, но и реальных владельцев, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В игре будет также Китай, который и сейчас тихой сапой движется в этом направлении. Все «лучшие» законные и не очень практики отжима будут задействованы на полную катушку.

Европейские экономические санкции для местных олигархов покажутся благом по сравнению с тем, что принесут с собой новые хозяева. Одна из первых целей – компании, плотно сидящие на потоках контрабандной логистики.

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