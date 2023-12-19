В Новогрудке молодые работники «взяли покататься» автомобиль директора 2 19.12.2023, 13:06

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Поездка не задалась.

18 декабря в Новогрудке двое молодых людей (20 и 23 года) работали в развлекательном заведении, расположенном на улице Мицкевича, сообщает областная милиция.

Молодые люди решили забрать ключи от автомобиля директора заведения с барной стойки, чтобы покататься. Они вышли на улицу и сели в припаркованный «Audi A4».

Поездка не задалась. Во время движения водитель не справился с управлением и съехал в кювет. После чего молодые люди вызвали эвакуатор и вернули транспортное средство на место.

Однако владелец автомобиля заметил повреждения и понял, что кто-то ездил на машине кроме него. Об этом он и сообщил в милицию. Молодых людей задержали.

Заведено уголовное дело. Санкция статьи за угон авто предусматривает до шести лет лишения свободы.

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