Стало известно, в какую сумму обойдется белорусу участие в новогоднем корпоративе 3 19.12.2023, 14:24

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В МАРТ озвучили цифры.

Ориентировочная стоимость участия в корпоративе на одного человека в этом году составляет от 150 до 200 рублей. Такую цифру озвучила начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова на пресс-конференции 19 декабря.

Спикер отметила, что заказы на обслуживание новогодних и рождественских праздников, огоньков, корпоративов принимаются до сих пор.

— По предварительным данным, в праздничных мероприятиях примут порядка 110 тысяч человек, — сообщила Наталья Мельникова.

Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий — от 150 до 200 рублей.

— В новогоднюю ночь это будет чуть дороже — порядка 250 рублей, — уточнила она.

Наталья Мельникова также отметила, что в этом году во всех регионах будет организовано порядка 620 ярмарок. Они начали работу с 8 декабря.

— Начиная с 15 декабря начали работать елочные базары. По республике их будет порядка 950. Стоимость ели в зависимости от региона и высоты дерева — от 9 рублей и выше. Ели в кадках — от 20 до 30 рублей. Елочные букеты будут стоить от 4 рублей, — отметила представитель МАРТ.

В предпраздничные и праздничные дни запланировано провести по стране более 9 тысяч распродаж, более 1000 рекламных акций, 360 дегустаций, 140 рекламных игр.

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