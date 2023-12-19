ВСУ заинтриговали стратегией по освобождению левого берега Днепра 19.12.2023, 14:28

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Несмотря на значительное численное превосходство россиян.

Ситуация на временно оккупированном левом берегу Херсонской области является сложной, поскольку российские войска там превышают по численности украинские. Но ВСУ имеют преимущество в мотивации. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире «Радио Свобода».

По словам Гуменюк, в условиях содержания плацдарма на левом берегу, где мосты разрушены и поддержки оккупантов нет, военная мотивация имеет важное значение. Она сравнила возможное наступление на правобережье Херсонщины с «миссией самоубийцы», указывая на сложность и риски оккупантов.

«Вот это - миссия самоубийцы, однозначно. Потому что правый берег - и выше левого, и мосты разрушены. И поддержки там оккупанты никакой не имеют. На левом берегу ситуация сложная именно из-за того, что оккупационное войско там в большом объеме. Действительно, их там больше нас. Но мы возьмем мотивацией», - сказала она.

Гуменюк также подчеркнула, что присутствие украинских войск на левом берегу имеет большое значение для моральной поддержки местного населения, которое находится в оккупации уже в течение длительного периода. Она отметила, что это является мощным психологическим сигналом для жителей оккупированных территорий, ожидающих освобождения.

«Во-первых, это очень мощный психологический момент для населения временно оккупированных территорий. Люди находятся уже почти два года в оккупации и у них нет другого, более мощного сигнала о том, что к ним придут, их освободят, чем присутствие наших войск на левом берегу. Также это очень мощный психологический момент и для оккупационных войск. Они действительно в очень таком непростом состоянии, когда понимают команду идти и штурмовать наши позиции», - добавила Гуменюк.

Также она отметила, что присутствие ВСУ на левом берегу Днепра влияет на моральное состояние оккупационных войск.

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