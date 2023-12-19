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ВСУ заинтриговали стратегией по освобождению левого берега Днепра

  • 19.12.2023, 14:28
  • 3,306
ВСУ заинтриговали стратегией по освобождению левого берега Днепра

Несмотря на значительное численное превосходство россиян.

Ситуация на временно оккупированном левом берегу Херсонской области является сложной, поскольку российские войска там превышают по численности украинские. Но ВСУ имеют преимущество в мотивации. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире «Радио Свобода».

По словам Гуменюк, в условиях содержания плацдарма на левом берегу, где мосты разрушены и поддержки оккупантов нет, военная мотивация имеет важное значение. Она сравнила возможное наступление на правобережье Херсонщины с «миссией самоубийцы», указывая на сложность и риски оккупантов.

«Вот это - миссия самоубийцы, однозначно. Потому что правый берег - и выше левого, и мосты разрушены. И поддержки там оккупанты никакой не имеют. На левом берегу ситуация сложная именно из-за того, что оккупационное войско там в большом объеме. Действительно, их там больше нас. Но мы возьмем мотивацией», - сказала она.

Гуменюк также подчеркнула, что присутствие украинских войск на левом берегу имеет большое значение для моральной поддержки местного населения, которое находится в оккупации уже в течение длительного периода. Она отметила, что это является мощным психологическим сигналом для жителей оккупированных территорий, ожидающих освобождения.

«Во-первых, это очень мощный психологический момент для населения временно оккупированных территорий. Люди находятся уже почти два года в оккупации и у них нет другого, более мощного сигнала о том, что к ним придут, их освободят, чем присутствие наших войск на левом берегу. Также это очень мощный психологический момент и для оккупационных войск. Они действительно в очень таком непростом состоянии, когда понимают команду идти и штурмовать наши позиции», - добавила Гуменюк.

Также она отметила, что присутствие ВСУ на левом берегу Днепра влияет на моральное состояние оккупационных войск.

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