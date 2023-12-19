Елка, баня и фонтан: под Минском найден очень красивый дом не только для Нового года 5 19.12.2023, 14:36

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Как он выглядит и сколько стоит?

Тратить годы жизни на стройку и ремонт сегодня хочет все меньше белорусов. Именно поэтому самые востребованные варианты на рынке недвижимости — готовые дома. Сегодня мы нашли для вас дачу, на которой есть все (даже баня и фонтан!). Осталось только переехать и наслаждаться загородной жизнью, пишет realt.by.

Расположен этот загородный дом в СТ «Птичь-2 − современном садовом товариществе с коттеджной застройкой. Поселок огорожен забором по периметру, в него ведут два въезда с откатными воротами, которые открываются через пульт или ввод пароля. В СТ оборудована площадка для мусора с датчиками света, есть видеонаблюдение. В поселке — широкие проездные пути. Расстояние от МКАД — 25 километров (асфальт от Минска до СТ).

Снаружи дом отделан профилированным листом и имитацией бруса, внутри — имитация бруса (натуральное дерево). Фундамент − железобетонный (плита), пол − стяжка, линолеум предназначен для теплых полов. Высота потолка − 410 см. Материал утепления − минеральная вата, перехлестное утепление всего дома. Материал шумоизоляции − минеральная вата.

Каркасный дом совсем свежий — он был построен в 2023 году. Общая площадь одноуровневого дома составляет 92 квадратных метра. Дача состоит из прихожей, коридора, кухни-гостиной, спальни, детской, гардероба, двух санузлов и террасы.

Дом продается со всей мебелью и техникой. Все — абсолютно новое. На кухне установлена индукционная плита, посудомоечная машинка, микроволновка, холодильник.

Из коммуникаций на этой даче есть все. В доме установлены две системы отопления: конвекторы во всех помещениях (можно настраивать через вай-фай работает через приложение) и теплый пол, в системе залит антифриз, работает от котла (котел можно настраивать через вай-фай, работает через приложение).

В дом введено 380w, установлен трехфазный счетчик на 380w. На парковке установлена зарядка для автомобилей на 380 и 220 w.

Вода в поселке — центральная, круглогодичная, дополнительно есть вывод воды из дома для мойки авто, наполнения бассейна и полива газона. В доме установлена станция обезжелезивания воды и смягчения, дополнительно установлен фильтр жесткой очистки и угольный фильтр.

Канализация − септик в виде очистной станции полного цикла с компрессором, вода из станции уже выходит очищенная, работает полностью автономно.

В доме есть интернет (мощная антенна и роутер) и видеонаблюдение (всего 5 камер).

К дому примыкает участок площадью 10 соток. Тут также все готово для того, чтобы наслаждаться отдыхом. Со всех сторон дача окружена забором из металопрофиля высотой 200 см. Можно загорать и купаться без проблем. По периметру установлены фонари с датчиками движения. Сделана огромная парковка для автомобилей, дорожки, площадка под баней, отмостка вдоль всего дома из тротуарной плитки.

Отмечается, что весь участок полностью застелен сеткой от кротов и засеян премиум газоном. Также не стоит беспокоиться об излишней влаге: при планировании был сделан небольшой уклон, и теперь даже в самый сильный дождь вода полностью уходит.

На участке расположились: детская площадка, обеденная зона, зона под бассейн, огромные качели и фонтан. Фонтан состоит из 3 ярусов, полностью укомплектован, с насосом, есть система слива, дополнительно есть подсветка. Включается фонтан и подсветка от дистанционного пульта управления.

Также рядом с домом можно найти баню с комнатой отдыха. Зимние вечера точно не будут холодными!

Как указано в объявлении, «в доме все сделано на совесть − денег не жалели». Подчеркивается, что дом, как термос, очень хорошо держит тепло, а в жару освежает прохладой.

Стоимость дома — 125 тысяч долларов.

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