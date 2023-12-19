Отдай колбасу, дурак! 4 Виктория Зубкова, planeta.press

19.12.2023, 14:39

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ЕС поставил крест на потугах Путина.

В понедельник, 18 декабря, стало известно, что страны – члены Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщает, что рассматривается несколько вариантов. В частности, в ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Кроме того, представители европейского сообщества намерены продемонстрировать Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

Ранее, 15 декабря, Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен поддерживать предоставление финансовой помощи Украине из бюджета ЕС. Он заблокировал поправку в бюджет, которая предусматривает выделение Киеву €50 млрд в течение 2024–2027 гг.

Орбан также выступал против переговоров с Украиной о ее членстве в ЕС, но во время голосования его выгнали из зала. Канцлер Германии предложил венгерскому премьеру сходить «за кофе», пишет Politico со ссылкой на источники. Перед открытием саммита с Виктором Орбаном поговорили «по душам» президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, ЕС выделил €10,2 млрд Венгрии накануне саммита по поддержке Украины, который Орбан угрожал сорвать.

Министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак назвал премьер-министра Венгрии «троянским конем», который «разрушает [европейское] это единство и пытается показать, что мы должны игнорировать Украину». По его словам, он шантажирует Европу и злоупотребляет правом вето для защиты национальных интересов не Венгрии, а России.

Но Орбан больше смахивает на отца Федора из произведения «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Судьба священника, бросившего паству ради поисков сокровища мадам Петуховой, оказалась трагичной. Конечной точкой его маршрута стало Дарьяльское ущелье, откуда снятого со скалы искателя бриллиантов с палкой колбасы в руке увезли в дурдом. Так и Орбан закончит. Путин намедни заявил, что «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом». А вот Венгрия, видимо, может.

В октябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил венгерскому премьер-министру, что «никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС». Так он отреагировал на заявление Орбана в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года, в котором тот сравнил членство Венгрии в Евросоюзе с советской оккупацией. В ноябре экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Венгрии не место в ЕС из-за позиции по Украине.

Будапешт не в состоянии аккумулировать недовольство отдельных стран во что-то осязаемое, так как не обладает для этого ни экономическими, ни политическими, ни культурно-цивилизационными ресурсами. Венгрия имеет население около 2% от общего населения ЕС, ВВП — чуть больше 1% от общеевропейского. Венгрия — не Великобритания, а слабая в промышленном отношении аграрная страна. В случае исключения, она понесет серьезные экономические убытки, не говоря о политических последствиях, ведь со всех сторон будет окружена странами ЕС.

Венгры имеют определенные плюсы при нахождении в сообществе, например, свободно перемещаться по Европе в поисках работы. Не факт, что они согласятся отказаться от этого. Поэтому Орбан не рискнет противопоставить Венгрию Евросоюзу — слишком разные весовые категории у игроков. Ни Венгрия при Орбане, ни Словакия при Фицо не выйдут из ЕС, хотя для самого сообщества это была бы возможность укрепить единство. Это стало бы самоубийственным решением для политических сил, инициировавших выход из ЕС, поскольку привело бы к серьезному падению уровня жизни избирателей.

В ЕС уже заявили, что в январе проведут саммит о выделении Украине €50 млрд. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила, что в случае сопротивления Венгрии новый пакет помощи Киеву может быть одобрен и без согласия Будапешта.

Евросоюз принял решение о переговорах аккурат в день, когда в России проходила Прямая линия и итоговая пресс-конференция. «Это решение по-настоящему вдохновляет, обеспечивая надежный шаг вперед. Это решение свидетельствует о силе Европы, представляя собой ясное послание Путину», — прокомментировал президент Эстонии Алар Карис.

Пока американские законодатели активно ведут переговоры в попытке заключить соглашение о финансировании помощи Украине МВФ перевел Киеву третий транш на $900 млн по программе EFF. Всемирный банк пообещал выделить Украине дополнительные $1,3 млрд, которые будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

ЕС одним решением поставил крест на попытках Путина и его немногочисленных «отцов Федоров» в сообществе уничтожить Украину.

Виктория Зубкова, planeta.press

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