IT на службе у государства: как Эстония построила самое передовое в мире цифровое общество 2 19.12.2023, 15:18

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Эстонский опыт пригодится свободной Беларуси.

Каждый белорус на протяжении всей своей жизни регулярно попадает под бюрократическую машину. Вылечиться и восстановиться от нанесенных этой машиной травм желает каждый, но доктор либо ставит неправильный диагноз, либо выписывает не те лекарства. Да и проблема кроется вовсе не в пациентах, а в самой машине. Нужно наконец отправить старые «Жигули» в утиль и перейти на «Теслу».

В 2023 году, в эпоху искусственного интеллекта, робототехники, бесконтактных платежей, логинов с помощью биометрии и видеочатов, белорусы не могут решать элементарные вопросы, связанные с обращением в органы власти, прямо в том же смартфоне или ноутбуке парой кликов. Да, это невозможно в Беларуси, но возможно (и уже давно) в Эстонии.

Балтийская страна доказала, что дорога к выздоровлению есть, но ее нужно проложить. Чтобы омолодить систему, нужны серьезные изменения: без срочного хирургического вмешательства здесь не обойтись.

Charter97.org посетил брифинг-центр e-Estonia, чтобы рассказать, как страна с населением в 1,3 миллиона жителей совершила большое технологическое чудо.

фото: Еstonia.ee

Началось все с того, что Эстония провозгласила доступ к интернету неотъемлемым правом человека. Истоки эстонского чуда надо искать в 1991 году, когда страна вновь обрела независимость, а государственные деятели получили шанс восстановить страну без бюрократической машины. Этот грандиозный государственный проект назвали «Прыжком тигра».

Акцент в этом проекте делался в первую очередь на образовании. В школах прошла модернизация компьютерных классов, много внимания начали уделять урокам информатики. О жителях среднего возраста и пенсионерах тоже не забыли: проводилось много образовательных мероприятий, направленных на обучение людей пользоваться компьютером. Даже в сельской местности власти устанавливали палатки, оборудованные компьютерной техникой, где каждый желающий мог получить консультацию, а также обучиться элементарным навыкам.

фото: Charter97.org

Огромный вклад перехода Эстонии на цифровые рельсы, ныне известной как «Электронная Эстония», внес экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес, который руководил страной с 2006 по 2016 год. Ильвес получил всемирное признание за то, что Эстония стала одной из самых развитых в цифровом отношении стран мира с моделью цифрового управления, государственными электронными услугами, электронным голосованием, электронным банкингом и электронным здравоохранением. Одно из самых больших достижений этого периода — Эстония стала первым безбумажным правительством в мире.

Сегодня цифровое государство играет огромную роль в жизни каждого эстонца. Все делается онлайн – жители избавились от килограммов макулатуры в виде квитанций, справок, бумаг и чеков. Технологии экономят не только время граждан, но и бюджет страны.

Что такое e-Estonia

е-Estonia — уникальный пример того, как власть может перенести практически все свои услуги на единую интернет-платформу. Эстония стала одной из первых стран в мире, где удостоверение личности с электронным носителем получило такие широкие возможности. При помощи ID можно получить 99% онлайн-услуг.

фото: Charter97.org

Как рассказала советник по цифровой трансформации в e-Estonia Эрика Пийрметс, единственная ограниченная услуга в Эстонии — это подача заявления на развод. Однако, по ее словам, эту услугу в будущем тоже планируют перевести в онлайн-формат.

Платформа е-Estonia была запущена в 1997-м году, а с 2000-го граждане могут заплатить здесь налоги. Она позволяет подписать документы, проголосовать на выборах, получить рецепт на лекарство и результаты анализов.

Для входа в онлайн-портал госуслуг есть несколько способов:

– при помощи ID-карты, она подключается к компьютеру с помощью специального картридера;

– пройдя мобильную идентификацию, используя SIM-карту, для этого достаточно даже кнопочного телефона;

– благодаря смарт-идентификации при помощи программного обеспечения, привычной для нас.

Если у человека нет компьютера или смартфона, он может оформлять нужные ему документы и офлайн, что тоже удобно, поскольку очередей теперь нет, потому что большая часть эстонцев обслуживается удаленно.

Эстония открыта для иностранцев

Важнейшим элементом проекта e-Estonia является программа е-Residency, которая была представлена в 2014 году. Суть разработки заключается в создании безграничного цифрового общества для глобальных граждан, основанного на перспективах «включения, легитимности и прозрачности». Транснациональная идентичность доступна для всех и, в частности, облегчает бизнес.

Иностранцам здесь предлагают стать e-резидентами Эстонии. Программа «Электронный резидент» (e-Residency), превращает нерезидентов в виртуальных резидентов. С помощью этой программы страна привлекает предпринимателей, которые хотят учредить компанию в Евросоюзе. Так, например, иностранный бизнесмен использует местные банки и услуги, стимулируя тем самым экономику Эстонии.

фото: Еstonia.ee

Благодаря открытию онлайн-ресурсов государственных и банковских услуг в Эстонии правительство привлекло электронных резидентов из более 140 стран мира, которыми учреждены тысячи компаний. За счет клиентов со всего мира уже к 2025 году эстонское правительство рассчитывает увеличить количество резидентов свыше 10 миллионов человек.

Быстрые и прозрачные налоги

Система электронного налогообложения Эстонии позволяет автоматически производить расчеты и в один клик сдавать налоговую декларацию. Она уникальна тем, что подача отчетности занимает всего 3-5 минут.

Благодаря гибкой налоговой системе частного сектора и рынка труда Эстония является привлекательной страной для инвестиций среди малых, средних и крупных предприятий.

Онлайн-выборы

В 2005 году Эстония стала первой страной в мире, внедрившей онлайн-голосование, чтобы максимально повысить доступность местных и всеобщих выборов. Сегодня одна треть голосов на парламентских выборах подается онлайн.

фото: Еstonia.ee

«Все выборы в Эстонии: местные, в парламент и Европарламент, имеют компоненты e-голосования. В нашей стране электронное голосование обогнало традиционное», - рассказала Эрика Пийрметс, советник по цифровой трансформации в e-Estonia.

Гражданин Эстонии может принять участие в выборах онлайн, даже находясь в другой стране. Голоса подаются из более 110 стран, где граждане Эстонии проживают или посещают во время выборов.

Кибербезопасность

В вопросах кибербезопасности Эстония на голову выше других стран. Сегодня лидеры многих передовых стран Запада едут именно в Эстонию, чтобы узнать больше о кибербезопасности. Стоит также отметить, что в балтийской стране расположены центры кибербезопасности как ЕС, так и НАТО.

e-Estonia использует технологию блокчейн, чтобы ни хакеры, ни системные администраторы, ни даже само правительство не могло безнаказанно манипулировать данными. Та же система голосования надежно охраняется от попыток вторгнуться в нее или использовать ее (и выданные государством электронные удостоверения личности) нечестно.

Первое в мире посольство данных

В 2015 году Эстония создала первое в мире посольство цифровых данных за пределами страны. Задача состояла в том, чтобы обеспечить цифровую преемственность Эстонии и ее государственности в наихудших сценариях, таких как критические системные сбои или внешние угрозы. Эстония – первая страна в облаке. На случай атаки на территорию Эстонии резервные копии критически важных баз данных и служб страны хранятся в центре обработки данных с высоким уровнем безопасности в Люксембурге.

фото: Еstonia.ee

Возможна ли электронная Беларусь?

Эстония, как и Беларусь, начинала свой самостоятельный путь как постсоветская республика. У страны не было больших объемов полезных ископаемых ресурсов или сверхприбыльного производства. Страна увидела свое будущее в технологиях, инновационности, открытости и прозрачности.

Беларусь, к сожалению, пошла иным путем, и вместо «Прыжка тигра» нынешние власти реализовывают «Ходьбу черепахи», которая к тому же двигается по кругу.

Однако поставить Беларусь на инновационные рельсы можно: как показал опыт Эстонии, для этого нужно создать демократическое государство. В 2020 году белорусы приблизили этот момент, но нужно приложить еще немного усилий, чтобы наконец о Беларуси и ее гражданах заговорили во всем мире, а представители других стран приезжали к нам перенимать опыт, как это случилось с Эстонией.

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