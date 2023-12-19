Без уксуса, лимона и соды: как быстро удалить известковый налет в чайнике 4 19.12.2023, 14:47

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Интересный метод, о котором мало кто знает.

Известковый налет образуется в чайнике из-за жесткой и некачественной воды. Это влияет не только на вкус напитков, но и на работу прибора, так как несвоевременная очистка может привести к поломке.

Хозяйки обычно используют проверенные способы с уксусом, лимоном или содой. Но в группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook предложили интересный метод, который поможет быстро справиться с распространенной проблемой, не прилагая много усилий и времени.

Лимонная кислота

Это универсальное средство быстро очистит чайник от известкового налета. Уксус хоть и действенный, но имеет резкий запах, что не очень нравится другим. Поэтому хозяйки посоветовали использовать лимонную кислоту, которая является достойным заменителем популярных средств.

Добавьте одну или две столовых ложки кислоты в чайник, налейте воды и вскипятите. Оставьте на 20-30 минут и вылейте раствор вместе с частицами белого налета. Прополощите холодной водой, чтобы избавиться от остатков грязи и снова можете использовать прибор.

Также вы можете добавить столовую ложку лимонной кислоты в воду, после того как закипел чайник, все перемешайте и вы сразу увидите, как известковый налет начнет отшелушиваться от стенок.

Очищайте чайник один раз в месяц, но если известковый налет быстро появляется, то проводите процедуру чаще.

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