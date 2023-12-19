Удары по Москве: дроны ГУР атаковали военные объекты в России

Удары по Москве: дроны ГУР атаковали военные объекты в России6
- 19.12.2023, 14:53
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На данный момент спецоперация украинской разведки продолжается.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины атаковало беспилотными летательными аппаратами военные объекты в Российской Федерации, в том числе аэропорты в городе Москва.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в украинской разведке.
«Продолжается операция Главного управления разведки Минобороны по военным объектам государства агрессора», - отметил источник.
Среди прочего, беспилотники были направлены в сторону московских аэропортов.
По состоянию на 14:15 (по минскому времени) операция еще не завершена.
Напомним, российские власти заявили об атаке беспилотников на Москву во вторник, 19 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что атаку отбили силы ПВО в Одинцовском городском округе.
Сообщалось, что в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» введен план «Ковер», там задержаны рейсы на вылет и на прилет.
Также 19 декабря российские власти заявляли об атаках украинских дронов в Калужской и Брянской областях.