В российском Петербурге напали на однорукого оккупанта, вернувшегося с войны в Украине

В российском Петербурге напали на однорукого оккупанта, вернувшегося с войны в Украине7
- 19.12.2023, 15:02
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Видео с камер наблюдения.
В российском Санкт-Петербурге избили однорукого «героя СВО».
Как сообщает Цензор.НЕТ, драку зафиксировали камеры уличного наблюдения. Причиной потасовки стало замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.
«Очередная яркая иллюстрация «дружественного» отношения россиян к своим «героям СВО», вернувшимся домой. Один из потерявших руку шел с женой по Питеру и сделал замечание за припаркованный на тротуаре автомобиль. А дальше все в стиле "мы туда тебя не посылали», – отмечает в комментарии автор публикации.