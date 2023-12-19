В российском Петербурге напали на однорукого оккупанта, вернувшегося с войны в Украине 7 19.12.2023, 15:02

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Видео с камер наблюдения.

В российском Санкт-Петербурге избили однорукого «героя СВО».

Как сообщает Цензор.НЕТ, драку зафиксировали камеры уличного наблюдения. Причиной потасовки стало замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.

«Очередная яркая иллюстрация «дружественного» отношения россиян к своим «героям СВО», вернувшимся домой. Один из потерявших руку шел с женой по Питеру и сделал замечание за припаркованный на тротуаре автомобиль. А дальше все в стиле "мы туда тебя не посылали», – отмечает в комментарии автор публикации.

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