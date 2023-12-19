В Бресте физрук за взятки допускал студентов-прогульщиков к зачету 3 19.12.2023, 15:23

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История получила неожиданное продолжение.

В Бресте вынесли приговор преподавателю кафедры физкультуры в вузе, который брал взятки за допуск студентов к зачету. Ему назначили 2,5 года «домашней химии» и большой штраф, сообщила пресс-служба областного суда.

Брестчанин работал преподавателем кафедры физвоспитания и спорта одного из городских вузов. С сентября по декабрь 2022 года, во время осеннего семестра, он брал взятки у студентов, не ходивших на занятия, а взамен выдавал им допуск к зачету. Всего мужчина получил 175 рублей мзды — деньги перечислялись на банковскую карту его знакомой.

Физрук был признан виновным в получении взятки (ч. 1 ст. 430 УК). Он раскаялся в содеянном, добровольно заплатил незаконно полученный доход, к тому же имеет на иждивении двоих малолетних детей. Все это суд Московского района Бреста счел смягчающими обстоятельствами.

Мужчине назначили 2 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»). Он также заплатит штраф в размере 400 базовых величин (14 800 рублей) и на пять лет лишится права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.

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