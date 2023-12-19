Эксперт: 12-й пакет санкций ЕС содержит пункт, который очень не понравится Кремлю 19.12.2023, 15:32

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Это очень серьезная новация, которую пытаются обойти молчанием в РФ.

12-й пакет санкций ЕС вводит в оборот принципиально новый механизм, который российские СМИ и официальные лица обходят молчанием.

Теперь иностранные компании, которые сочтут, что их собственность в России была присвоена российским правительством нерыночными методами, имеют право обратиться в европейские суды и получить компенсацию из тех российских средств, которые были заморожены.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский экономический аналитик и блогер Анатолий Несмиян.

«Это очень серьезная новация, так как ранее вопрос, что делать с замороженными активами России, поднимался, ставился, но решения по нему не было никакого», - пишет он.

По его словам, высказывались разные идеи вплоть до передачи российских активов Украине в счет восстановления, но далее высказываний дело пока не шло.

Теперь европейскими властями принято обязывающее решение, которое позволяет проводить операции с российскими активами, хотя и по не самой простой процедуре.

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