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В Могилеве мастер ЖРЭУ вышла на улицу посмотреть, как ее работники чистят крышу

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  • 19.12.2023, 15:40
  • 4,506
В Могилеве мастер ЖРЭУ вышла на улицу посмотреть, как ее работники чистят крышу

И поплатилась за любопытство.

В Могилеве глыба снега травмировала 53-летнюю женщину, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 19 декабря около 12.20.

Работники ЖРЭУ чистили кровлю пятиэтажного дома на улице Гришина от снега. Место проведение работ было огорожено лентой. 53-летняя мастер ЖРЭУ вышла на улицу, чтобы проконтролировать ход очистки. В этот момент на женщину с кровли упала снежная масса со льдом. Она получила травмы различной степени тяжести.

Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована. По данному факту проводится проверка.

За последние два дня это уже третий случай, когда сход снега с крыш домов приводит к тяжелым последствиям. Один из них закончился гибелью жительницы Витебска, в другом случае гомельчанка получила черепно-мозговую травму.

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