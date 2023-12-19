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В Беларуси появилась новая проблема со строительством жилья

  • 19.12.2023, 15:51
  • 2,804
В Беларуси появилась новая проблема со строительством жилья

Чиновники стараются об этом не говорить.

В Беларуси сохраняется проблема со строительством нового жилья. За январь-ноябрь организации всех форм собственности возвели недвижимости на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Белстат. При этом зафиксировано заметное падение по жилью с господдержкой.

За 11 месяцев этого года в целом по стране возвели 3 млн 290,6 тыс. м² общей площади жилья. Это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

С господдержкой за 11 месяцев нынешнего года построили 878,6 тыс. квадратных метров. Это 20,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ситуации, когда для среднестатистического белоруса важно обзавестись собственными квадратными метрами, снижение господдержки в этом вопросе для льготников может быть чувствительным моментом.

Тем временем чиновники стараются не акцентировать внимание на падении темпов строительства жилья, пишет zerkalo.io. К примеру, 15 ноября Александр Червяков, который на тот момент занимал пост министра экономики, заявлял, что лучше всего ситуация в таких сферах, как промышленность, строительство и торговля. При этом он не стал говорить о проблемах с возведением нового жилья.

Напомним, в начале декабря банки пересмотрели процентные ставки на некоторые кредиты, в том числе на недвижимость. В большинстве случаев их повысили.

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