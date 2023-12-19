Кабаева с медведями станцевала перед китайцами

Кабаева с медведями станцевала перед китайцами4
- 19.12.2023, 15:55
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Журналисты заметили интересную деталь во время странного перформанса.
Олимпийская чемпионка из РФ Алина Кабаева, которую считают любовницей российского правителя Владимира Путина, станцевала для китайцев в Пекине.
Россиянка провела международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», который закончился перформансом с медведями, пишет obozrevatel.com.
На безымянном пальце Кабаевой заметили обручальное кольцо, которое она демонстрировала и раньше. Фото появилось в российских СМИ.
Китайские поклонники на трибунах встречали гостю из РФ плакатами: «Кабаева, мы вас любим», хотя в Пекин «любовница» Путина привезла своих воспитанниц.
Турнир длился несколько дней, а финал прошел 17 декабря на Олимпийской арене Пекинского технологического университета. Когда победителей объявили, на сцену вышла Кабаева с другими известными гимнастками, танцуя с аниматорами номер «Дружба».
Чтобы показать свои товарищеские отношения, россияне с китайцами поставили танец с животными – пандой и распространенным в РФ бурым медведем.
Пока радостная Кабаева размахивала конечностями в компании аниматоров, фотографы подловили ее безымянный палец с обручальным кольцом на нем.