В Житковичах за «оскорбление» милиционеров осудили местного жителя 5 19.12.2023, 16:16

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Приговор вынес судья Андрей Богданик.

Суд Житковичского района 10 ноября осудил местного жителя, который работал в местном леспромхозе вальщиком леса, обвинив его в «оскорблении представителей» власти по ст. 369 Уголовного кодекса.

Дело рассматривал судья Андрей Богданик, сообщают правозащитники.

В суде мужчина объяснял, что к нему домой пришли сотрудники милиции для проведения разбирательства, якобы по факту поступившего на его имя заявления. Сотрудников милиции в квартиру он не пустил и разговаривал с ними с балкона. Разговор он записал и зафиксировал действия милиционеров, сопровождая видео собственными высказываниями, содержащими негативную оценку этих сотрудников со словами нецензурной брани.

Через несколько дней его задержали и поместили до суда под стражу.

Суд постановил назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа, со штрафом в размере 50 базовых величин, что составляет 1 850 рублей.

Также постановлено взыскать с него в пользу потерпевших "моральную компенсацию" в размере по 1 000 рублей каждому, а в доход государства еще судебные расходы в размере 222 рубля.

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