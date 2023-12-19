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Севернее Авдеевки ВСУ ликвидировали штурмовой отряд оккупантов

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  • 19.12.2023, 16:27
  • 3,592
Севернее Авдеевки ВСУ ликвидировали штурмовой отряд оккупантов

Видеофакт.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени генерал-хорунжего Марка Безручко ликвидировали в районе Авдеевки 33 (более крупного взвода) штурмовика российских оккупантов.

Про это на своих страницах в социальной сети «Фейсбук» сообщили служба связей с общественностью подразделения и объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Они обнародовали одно и то же видео, снятое беспилотным летательным аппаратом, операторы которого зафиксировали трупы интервентов. Во время монтажа в ролике подписали имена мертвых захватчиков и их родные населенные пункты в РФ.

Из предыдущих новостей известно, что 110-я бригада воюет севернее Авдеевки.

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