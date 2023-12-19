Рог изобилия: как под Лидой разводят благородных оленей 4 19.12.2023, 16:46

2,092

Растят редкое животное ради рогов – они целебные.

Минский бизнесмен завез в глухую деревушку под Лидой оленей из Алтая – маралов. Это единственный выводок в нашей стране.

Tochka.by посмотрела, как растят благородных животных и можно ли на этом деле разбогатеть.

Гости дорогие

Ферма «Сибирское подворье» – в деревне Лесники. Родные места бизнесмена Игоря Андрушко.

В 2017 году он привез сюда из Алтая пару сотен благородных оленей. Вереница фур стояла у ворот фермы.

«Крупные самцы маралов вырастают до 300 кг. Мощнее наших оленей – рога больше, окрас темнее. Летом гуляют и кормятся на пастбищах, а зимой даем муку из овса, сено», – рассказывает бизнесмен.

Одно за другое. Чтобы вырастить зерно, нужно технику иметь: тракторы, погрузчики и комбайны.

На ферме работают семь человек – механизаторы, подсобные рабочие. Все из местных.

Под пастбища выделено 320 га. Угодья обнесены крепкой сеткой в 3 м высотой. Маралы дикие, свободолюбивые – рвутся напролом в леса.

Маральное удовлетворение

Только закончился гон. В этом году он наступил на месяц позже – теплая осень выдалась.

Самцы создают гаремы. В отличие от диких лошадей тарпанов, у маралов гарем собирается только на время гона.

Голос – главный инструмент гордого оленя. Ревом созывает самок – до десяти поклонниц собирает вокруг себя. Кто громче и с приятной тональностью ревет, тот и альфа.

Размах короны над головой на статус в благородном оленьем обществе влияет в меньшей степени. Дерутся самцы, чтобы просто выпустить пар, забавы ради.

На зиму самцы, самки и молодняк размещаются отдельно в загонах.

Морозов маралы не боятся – привычный климат. Жару тоже переносят. Огорожена часть леса – чуть солнце, в тени деревьев скрываются.

Маралы находчивые – копытами баламутят воду в специально выкопанных ямах, качаются там и на солнце высыхают. Комар не прокусит грязевую корку.

Целебные свойства

Неокостеневшие, покрытые мягким коротким мехом панты срезают в период роста – в мае. Животным не больно – в молодых рогах нет нервных окончаний.

В пантах содержатся коллаген, витамины, макро- и микроэлементы. Рога маралов – основа для пантокрина, который стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, повышает тонус скелетных мышц.

За пару лет на ферме накопили пару сотен килограммов молодых рогов. Нарезаны они слайсами, хранятся в морозильных камерах. Целебных свойств не теряют.

Панты не только на продажу. Игорь Андрушко закупил ванны – хочет делать вытяжку из рогов и организовать целебные купания.

Длинные деньги

Сейчас поголовье маралов примерно такое же, как и в самом начале, семь лет назад. Демографическая яма, потому что влажность выше, чем на Алтае, болезни проявляются.

Дело идет медленно – стадо не прирастает. Игорь Андрушко по этому поводу сильно не беспокоится.

«Ферма – история не про деньги», – с ноткой печали в голосе заверяет бизнесмен.

Обычно так говорят, когда есть откуда еще брать деньги. Выведали: ферма не основное занятие бизнесмена. Еще и инвестиции привлекает.

Еще Игорь Андрушко задумал развивать туризм. Идея поставить шатры. Выкупает ближайшие участки. Найти собственника, документы оформить – на это в глухой деревне уходят годы.

Пока для туризма минимальный сервис – предложат попить чаю в беседке. В основном приезжают школьники со всей округи.

Бизнесмен бьется, чтобы выкупить сельский клуб, что стоит без окон и дверей. Но стены и крыша еще крепкие – можно переделать здание под кафе. А рядом, в планах, построить гостиницу.

Кажется, неутомимый Игорь Андрушко постиг дзен. Отпустил ситуацию. Признается, если бы заглянул в будущее из 2017-го, за оленей бы не брался. Хорошо хоть рога исправно накапливаются и с годами не портятся – деньги надежно заморожены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».