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Путин будет воевать против своих денег

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  • Юрий Николов
  • 19.12.2023, 16:54
  • 6,008
Путин будет воевать против своих денег
Фото: Getty Images

Запад на пороге большого шага.

Да неужели? Я очень хочу верить, (что намеки в статье Financial Times/ru/news/2023/12/16/575758/) станут реальностью. Речь идет о том, чтобы Запад наконец-то начал финансировать Украину не деньгами западных налогоплательщиков, а бабками Путина. Чтобы агрессор наконец-то начал платить за войну своими же деньгами.

Потому что Путин как думает? Он думает, что Запад арестовал российские $300 млрд, но эти бабки никуда не денутся, и когда Трамп победит или Запад пересрется между собой – ему бабки вернут, да еще и с процентами (там реально накапало овер дох...ра). Да еще и Украину сдадут.

Поэтому мне кажется, что Запад сейчас на пороге большого шага. Путин будет воевать в Украине против своих бабок. Его $300 млрд нам хватит надолго. 

Юрий Николов, «Фейсбук»

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