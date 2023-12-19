Путин будет воевать против своих денег 2 Юрий Николов

19.12.2023, 16:54

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Фото: Getty Images

Запад на пороге большого шага.

Да неужели? Я очень хочу верить, (что намеки в статье Financial Times/ru/news/2023/12/16/575758/) станут реальностью. Речь идет о том, чтобы Запад наконец-то начал финансировать Украину не деньгами западных налогоплательщиков, а бабками Путина. Чтобы агрессор наконец-то начал платить за войну своими же деньгами.

Потому что Путин как думает? Он думает, что Запад арестовал российские $300 млрд, но эти бабки никуда не денутся, и когда Трамп победит или Запад пересрется между собой – ему бабки вернут, да еще и с процентами (там реально накапало овер дох...ра). Да еще и Украину сдадут.

Поэтому мне кажется, что Запад сейчас на пороге большого шага. Путин будет воевать в Украине против своих бабок. Его $300 млрд нам хватит надолго.

Юрий Николов, «Фейсбук»

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