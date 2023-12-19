Россия будет платить дань Китаю в юанях 2 19.12.2023, 17:20

2,568

Страны избавляются от валют третих стран в расчетах.

Россия и Китай продолжают наращивать долю нацвалют во взаимных расчетах, в 2023 году странам удалось практически полностью избавиться от использования валют третьих стран (доллара и евро, — ред.).

Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчётах. Если в 2020 году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчётах», — сказал Мишустин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».