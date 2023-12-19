Россия будет платить дань Китаю в юанях

Россия будет платить дань Китаю в юанях2
- 19.12.2023, 17:20
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Страны избавляются от валют третих стран в расчетах.
Россия и Китай продолжают наращивать долю нацвалют во взаимных расчетах, в 2023 году странам удалось практически полностью избавиться от использования валют третьих стран (доллара и евро, — ред.).
Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчётах. Если в 2020 году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчётах», — сказал Мишустин.