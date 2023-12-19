Украина прекращает действие еще одного договора с Беларусью 1 19.12.2023, 17:27

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Он действовал с июня 1997 года.

Правительство Украины намерено прекратить действие договора с Беларусью об инвестициях. Кабинет министров направил в Верховную Раду проект соответствующего закона.

Он поступил в украинский парламент 18 декабря. Сегодня законопроект передали на рассмотрение Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он даст заключение по проекту, а затем его вынесут на голосование депутатов.

Межправительственное соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций было подписано в 1995 году. Документ действует с июня 1997 года. Он предусматривал в том числе выплату компенсаций инвесторам в случаях потерь из-за войны, вооруженных конфликтов, переворотов и т. д. Кроме того, гарантировалась защита инвестиций.

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