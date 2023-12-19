«Где же победа»: российские пропагандисты начали понимать, что проигрывают войну 2 19.12.2023, 17:41

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И призывают бомбить Испанию.

Российские Z-пропагандисты все никак не могут понять, за что идет война в Украине. Однако уже начали догадываться, что Россия в ней не побеждает и, вероятно, не победит, пишет сайт «24 канал».

«За что идет война? За что? Вообще за что?! Какую цель преследуют, да скажите же кто-то! Взять, домучить Авдеевку, если больше не претендуете? Скажите же!», – жалуется пропагандист Максим Калашинков.

Другой пропагандист отвечает, что наступать россияне нормально не могут, резервной армии в России нет, а мобилизацию не производят. При этом намекает, что на войну с непонятными целями нужно отправить еще сотни тысяч россиян.

«У противника все центры принятия решений цели, хотя 2,5 тысячи выпущенных крылатых и баллистических ракет. Поезда ездят, мосты стоят, горюче-смазочные склады на местах. Где же победа, в чем победа? Это стратегический проигрыш, если разобраться», – резюмирует пропагандист Максим Калашников.

Интересным моментом в разговоре пропагандистов были призывы к нападению России на Испанию. При том, что один из участников дискуссии Лев Вершинин проживает в этой же стране НАТО.

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