Белорусы снова побежали в обменники 1 19.12.2023, 17:54

1,136

Какова сейчас ситуация с долларами и евро в банках.

Белорусы бросились скупать валюту. На этом фоне «Зеркало» узнало в банках, какая сейчас ситуация с наличием долларов и евро в обменниках, надо ли предварительно подавать заявку, если покупать от 1000 до 5000 в американской или европейской валюте. Напомним, еще минувшим летом покупка и обналичивание евро походили на квест: из-за санкций и других ограничений ввоз наличных свелся к минимуму, а банки продавали в основном ту валюту, которую сдали клиенты.

За покупкой валюты «Белгазпромбанк» отправляет клиентов сразу в отделение, под заказ необходимую сумму учреждение не формирует. Также нельзя позвонить в конкретное отделение, чтобы узнать, есть ли там необходимая сумма в долларах или евро.

«Уточнить информацию о наличии суммы в отделении вы можете только при непосредственном обращении. Обращаться нужно будет с паспортом», — сообщил консультант.

Сотрудник отметил, что сейчас их отделения работают с валютой «с оборота» — когда люди сдают доллары и евро в банк, также их кассы «подкрепляют валютой». Однако нет гарантии, что нужная клиенту сумма будет в наличии в кассе, когда он туда придет.

Консультант «Белинвестбанка» сообщила по телефону аналогичную информацию — на проведение валютно-обменных операций записи нет, для покупки валюты надо обращаться непосредственно в отделение, позвонить туда нельзя. Девушка не могла подсказать, какое отделение «более проходное» по валюте, чтобы при обращении туда было больше шансов приобрести нужную сумму.

— Отделения работают с валютой от потока (деньги, которые приносят сдавать клиенты. — Прим. ред.), но кассы также подкрепляются дополнительными деньгами. Помните, что для совершения операции сотрудник банка может потребовать у вас документ, удостоверяющий личность, — рассказала консультант.

Нельзя записаться в очередь на покупку валюты в «Приорбанке», также нет возможности уточнить в отделениях, есть ли у них нужная клиенту сумма в долларах или евро.

— Если вы планируете валютно-обменную операцию делать в нашем банке, советую вам обратиться в наше крупное отделение на улице Кропоткина в Минске, — посоветовал сотрудник банка.

Мужчина добавил, что их кассы сейчас продают ту валюту, которую ранее сдали физлица, исключение есть лишь для клиентов «Приорбанка».

— Например, наш клиент хочет закрыть счет, снять с него все деньги и получить их в валюте. Если в кассе суммы недостаточно, то тогда специально для этого клиента нужную сумму заказывают и доставляют в банк. Все другие валютно-обменные операции осуществляются по факту обращения в банк.

В колл-центре «Беларусбанка» сообщили, что в их учреждении заказ средств по валютно-обменным операциям не предусмотрен. Обменять валюту можно в отделении банка, но только в случае, если нужная сумма там имеется. При этом колл-центр не может подсказать, в каком отделении есть необходимая сумма в валюте, в каких она номиналах, — все эти данные надо уточнять непосредственно в отделении банка в порядке очередности.

— Я могу вам дать номер телефона конкретного отделения, но вам не скажут по телефону, какая у них имеется сумма в валюте. За этими сведениями вам нужно идти прямо в банк, — добавила по телефону консультант «Беларусбанка».

Однако информацию о наличии валюты в отделении банка в столичном микрорайоне Зеленый Луг нам сообщили. На момент звонка в кассе было около 5000 долларов, евро не было вообще.

— Но не факт, что эти деньги будут в тот момент, когда вы придете, может быть, их уже кто-то купит. Под заказ клиентов валюту мы не оставляем, — сообщила кассир отделения.

В контакт-центре «Белагропромбанка» также нет информации о наличии иностранной валюты в подразделениях и нет возможности заранее заказать получение определенной суммы. Правда, сотрудница сообщила, что в их банкоматах с любой карты белорусского банка можно снять валюту США (при ее наличии в аппарате), за одну операцию машина выдаст 200 долларов. За более подробной информацией консультант посоветовала обратиться в отделение банка.

— В данный момент у нас достаточно валюты. Если вас устроит наш курс (сегодня 1 евро стоит 3,479 рубля), то приезжайте, есть евро и доллары. Только на покупку большой суммы (свыше 1000 базовых величин, на сегодня это 37 000 рублей. — Прим. ред.) мы попросим у вас паспорт и документ, подтверждающий источник дохода, без этого мы откажем в операции, — ответили в отделении «Белагропромбанка» на улице Романовская Слобода в Минске.

В банке пояснили, что, например, если источник дохода — сумма от продажи автомобиля, то нужно привезти договор купли-продажи, в банке с него снимут копию.

Также во всех банках сообщили, что при проведении финансовых операций в сумме от 1000 базовых величин (на сегодня это 37 000 рублей) надо обязательно предъявлять документ, удостоверяющий личность. Иногда кассир может затребовать документ, удостоверяющий личность, при операциях от 100 базовых величин (3700 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».