Владимир Фесенко: В этом году в России были посеяны семена будущей смуты 1 19.12.2023, 17:59

Владимир Фесенко

Феномен Пригожина стал главной интригой 2023-го года.

До Нового года осталось 12 дней. Сайт Charter97.org попросил известного украинского политолога, главу Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко выделить три главных события уходящего года для Украины, России и мира в целом:

— Для Украины главным и позитивным событием года стало решение ЕС о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Это событие связано с одной из главных стратегических целей Киева.

Второе, не событие, а главное разочарование года, оказавшее влияние на общую политическую ситуацию в стране, это неудачная попытка наступления ВСУ. На третье место я бы поставил два события. Они отчасти косвенно взаимосвязаны, но оба стали индикатором проблем и определенных тенденций: смена министра обороны Украины и статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в издании The Economist.

Это было диагнозом военной ситуации, что стало для многих неожиданностью. Данная статья повлияла на развитие политической ситуации в Украине в конце года, спровоцировав появление темы об отношениях Зеленского с Залужным.

Что касается России то, на мой взгляд, главное событие для нее в международном контексте — это ордер Международного уголовного суда для Путина. Событие беспрецедентное, учитывая, что речь идет о лидере ядерной державы. Тем более в ситуации войны между Россией и Украиной.

Два других события взаимосвязаны между собой — это мятеж Евгения Пригожина во всем его многообразии и смерть главы «Вагнера».

К слову, сам феномен Пригожина и все, что было связано с ним и вокруг него, было главной интригой года, которая просто не была доведена до финала. Однако все, что произошло с Пригожиным и вокруг него, думаю, это семена будущей смуты в России. Последствия мы еще увидим, но позднее и в других формах.

Что касается мира, я бы выделил два события. Одно политическое, а второе неполитическое, но имеющее большое влияние на нашу повседневную жизнь и будущее.

Первое — это атака ХАМАС на Израиль 7 октября и возникновение кризиса на Ближнем Востоке. Второе — ChatGP с искусственным интеллектом, который неожиданно вторгся в различные сферы общественной жизни.

Я бы назвал ChatGPT даже главным субъектом 2023-го года.

— Kаким вы видите 2024-ый год?

— Знаете, я думал над тем, как определить эмоцию или ожидание от будущего года. 2023-ий год стал для меня годом эмоциональных качелей. Были завышенные ожидания в начале года, а в конце года, к сожалению, разочарование. Это подтверждает и социология. Но лучиком оптимизма для Украины стало решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Что касается 2024-го года, то я бы пока его назвал годом неопределенности. Это год вопросов, на многие мы не имеем ответов. События могут развиваться очень по-разному.

Для Украины стоит главный вопрос, который формирует поле неопределенности: война или мир? Для нашей страны 2024-ый год будет ассоциироваться с началом переговоров с ЕС. Здесь, кстати, как раз определенность есть.

Где нет определенности, так это в отношениях Украины и НАТО. Здесь есть эволюционная тенденция сближения. Вот Украина будет выполнять годовую национальную программу, будет постепенно интегрироваться в НАТО, но мы ждем приглашения в НАТО. Однако пока идет война, маловероятно, что такое приглашение будет сделано. Так или иначе, но тема интеграции Украины в НАТО будет, конечно же, обсуждаться.

Оправдаются ли наши ожидания по поводу какого-то качественного рывка со стороны НАТО в отношении Украины? Пока вопрос открытый.

Еще стоит вопрос о том, достаточно ли будет западной помощи для Украины: военной и финансовой. Для нас это критически значимо, от этого вопроса будет зависеть дальнейшее развитие военных действий и сама ситуация вокруг войны России с Украиной. Здесь тоже пока нет четкого ответа, будут действовать разные факторы.

Если говорить о мировой ситуации, то я бы выделил два фактора неопределенности. Первый: будут ли новые локальные конфликты? Сейчас я этот вопрос постоянно слышу от разных журналистов и, действительно, это всех заботит. Тем более многие эксперты опасаются, что Россия может подпитывать и провоцировать какие-то новые региональные конфликты в разных странах.

Второй фактор неопределенности — это исход президентских выборов в США. Даже не в плане того, кто станет победителем, а как общество отреагирует на результаты выборов и как США будут развиваться дальше после них.

Сам напряженный ход предвыборная кампания будет влиять не только на внутреннюю ситуацию в США, но и в значительной мере на международные отношения. Заметьте, она уже влияет.

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