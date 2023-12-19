В Италии на год продлили решение, позволяющее оказывать военную помощь Украине 19.12.2023, 18:03

Об этом заявило Министерство обороны Италии.

Кабмин Италии принял постановление, которое позволяет стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Об этом заявило Министерство обороны Италии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

«Кабинет министров Италии принял постановление, которое позволяет стране продолжать поставлять в Украину средства, материалы и оборудование до конца 2024 года для поддержки ее военных усилий против России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки будут включать оружие, генераторы и все необходимое для поддержки военных операций по защите безоружного гражданского населения.

В Минобороны добавили, что правительство попросит парламент Италии поддержать это решение.

Помощь от Италии

В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь страна считает, какое оборудование можно передать Киеву.

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