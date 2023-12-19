Латвия упрощает требования к работникам-белорусам 3 19.12.2023, 18:15

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Некоторым будут не нужны документы о профильном образовании.

Во вторник, 19 декабря, правительство Латвии утвердило снижение требований к работодателям, трудоустраивающих иностранцев. Теперь не нужно будет предъявлять копию документа, подтвержадающего образование или квалификацию потенциального работника, пишет Delfi.

Речь идет о работниках в таких сферах как строительство и обрабатывающая промышленность, испытывающих острый дефицит кадров.

Предыдущие правила требовали от работодателя при подаче заявления на трудоустройство иностранца в Латвии также предоставить копию документа, подтверждающего квалификацию или образование — даже в тех случаях, когда профессия не регламентируется в Латвии.

Теперь будет достаточно того, что работодатель укажет, что с иностранцем было проведено собеседование относительно необходимой компетентности для выполнения намеченной работы. Если же ее не хватает, то он даст обязательство провести обучение иностранного работника.

В будущем планируется отказаться от требования предоставления копии документа, подтверждающего образование и опыт работы, если иностранец будет трудоустроен по профессии, которая не регламентируется в Латвии.

В правовом акте, подготовленном Министерством экономики Латвии, говорится, что цель изменений — облегчить условия трудоустройства иностранной рабочей силы в ситуации, когда строительство и обрабатывающая промышленность испытывают дефицит кадров.

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