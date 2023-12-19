Шойгу рассказал об отправке на фронт более четырех тысяч студентов 7 19.12.2023, 19:07

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Количество ликвидированных студентов министр обороны РФ не назвал.

Россия отправила на войну против Украины более четырех тысяч студентов с начала 2023 года, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в среду, 19 декабря, на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, они «добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи». Всего же в этом году по контракту и в качестве добровольцев на фронт отправились около 490 тыс. человек, отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что боевой опыт в Украине уже получили свыше 650 тыс. военных. «На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», — заключил Шойгу.

С начала 2023 года военкоматы стали требовать у студентов выпускных курсов подписывать заявления о согласии пройти призывные мероприятия до окончания отсрочки. Это позволяет призывать в армию студентов до официального получения диплома, предупреждали правозащитники из «Школы призывника».

«Они дурят голову восемнадцатилетним пацанам, которые, естественно не понимают правовых последствий таких заявлений. Под разными предлогами, с помощью уговоров и угроз заставляют подписывать заявления», — говорил руководитель «Школы призывника» Алексей Табалов.

О встречах представителей военкоматов со студентами также сообщили правозащитники из проекта «Идите лесом». На таких встречах студентам раздают повестки с обязательством явиться с паспортом и приписным свидетельством. «Студенты рассказывали, что их собирали в актовых залах для встречи с представителями военкоматов. Тем, кто из Москвы, сразу вручали повестки. Остальных отпускали», — рассказали правозащитники.

В Госдуме между тем разрешили солдатам-срочникам заключать контракты с Минобороны РФ спустя всего месяц после призыва. После этого военное ведомство может получить возможность отправить их на войну в Украину. До этого законодательство предусматривало, что заключить контракт можно только через три месяца срочной службы. При этом после начала войны срочники стали чаще подписывать контракты для отправки в Украину по принуждению или «задним числом».

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