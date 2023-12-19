В Беларуси на охотниках-иностранцах заработали более 1,2 миллиона рублей 2 19.12.2023, 19:31

С начала года в стране охотились более 740 иностранцев.

В январе-октябре белорусские охотхозяйства заработали на иностранцах более миллиона рублей. И результат за 10 месяцев сравним с итогами 2022 года, рассказал на пресс-конференции директор РУП «Белгосохота» Вадим Крутько.

От иностранного охотничьего туризма за 10 месяцев текущего года лесхозами заработано 1,22 миллиона рублей. За весь прошлый год было 1,23 миллионов рублей.

С начала года в Беларуси охотились более 740 иностранцев, для них организовали более 350 туров.

В системе Минлесхоза сейчас «более 90 комфортабельных и хорошо оборудованных охотничьих комплексов», которые используются в основном для экологического туризма. Охотники составляют лишь 15-20% посетителей.

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