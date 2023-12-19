Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году 19.12.2023, 19:42

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Президент Украины отвечает на вопросы журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 декабря 2023 года, дает большую пресс-конференцию. Встреча с журналистами посвящена итогам уходящего 2023 года.

Зеленский ответил на вопрос, закончится ли война в 2024 году.

«Я думаю, что никто не знает ответа», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные не знают ответа.

«Когда они говорят, что война на много лет, они не знают. Это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности», — добавил президент. Украины

Президент рассказал, при каких условиях Украина может раньше закончить войну

Зеленский также вспомнил о прогнозах, что россияне захватят Киев за три дня.

«Это также были мысли. Я хочу быть корректным. Война, победа, поражение, стагнация — зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в основном от нас с вами. Если не потеряем нашу стойкость, то завершим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить со скепсисом, но можно и страну «про…». А я к такому не готов. И я знаю, что таких, как я миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну», — добавил президент Украины.

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