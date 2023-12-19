«Это же настоящее чудо!»2
- 19.12.2023, 20:15
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Зачем пользователи TikTok поджигают мандарины?
В сезон мандаринов пользователи TikTok вспомнили о прошлогоднем эксперименте, который в этом году залетел с новой силой. Фишка в том, чтобы поджечь бенгальский огонек в мандарине. Если верить роликам, то должна случиться настоящая магия, пишет «Онлайнер».
@aminkavitaminka03 Чудо для детей #первыйденьзимы❄🌲 #recommendations #rec ♬ оригинальный звук - Shusha Ismailova
Подготовка занимает буквально две минуты. Нужно положить мандарин на тарелку, вставить в него бенгальский огонь (металлической частью вверх) и аккуратно поджечь. Постепенно огонь спускается внутрь мандарина и заставляет его гореть изнутри. Это действительно завораживает — у одного из самых популярных роликов с экспериментом больше 10 миллионов просмотров.
@super.obzor Новогодний лайфхак #новыйгод2024 ♬ оригинальный звук - Shusha Ismailova
Кстати, некоторые пользователи задаются вопросом: а можно ли есть мандарин после «сгорания»? В комментариях рисковать не рекомендуют. Поэтому, как только магия рассеивается, лучше все выбросить. Кстати, сгорает мандарин быстро — всего за несколько секунд.
Если решите повторить, то помните о безопасности. Некоторые пользователи относятся к эксперименту скептически и говорят, что у них ничего подобного не получилось. А другие советуют оставить не переводить продукты и употребить мандарины по их прямому назначению.