«Это же настоящее чудо!» 2 19.12.2023, 20:15

4,716

Зачем пользователи TikTok поджигают мандарины?

В сезон мандаринов пользователи TikTok вспомнили о прошлогоднем эксперименте, который в этом году залетел с новой силой. Фишка в том, чтобы поджечь бенгальский огонек в мандарине. Если верить роликам, то должна случиться настоящая магия, пишет «Онлайнер».

Подготовка занимает буквально две минуты. Нужно положить мандарин на тарелку, вставить в него бенгальский огонь (металлической частью вверх) и аккуратно поджечь. Постепенно огонь спускается внутрь мандарина и заставляет его гореть изнутри. Это действительно завораживает — у одного из самых популярных роликов с экспериментом больше 10 миллионов просмотров.

Кстати, некоторые пользователи задаются вопросом: а можно ли есть мандарин после «сгорания»? В комментариях рисковать не рекомендуют. Поэтому, как только магия рассеивается, лучше все выбросить. Кстати, сгорает мандарин быстро — всего за несколько секунд.

Если решите повторить, то помните о безопасности. Некоторые пользователи относятся к эксперименту скептически и говорят, что у них ничего подобного не получилось. А другие советуют оставить не переводить продукты и употребить мандарины по их прямому назначению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».