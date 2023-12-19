Зеленский исключает возможность проигрыша Украины в войне с Россией

Зеленский исключает возможность проигрыша Украины в войне с Россией1
- 19.12.2023, 20:20
- 2,404
Сейчас у Украины «другая ситуация».
Президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность перехода государства к проигрышу в войне с Россией, в частности на фоне снижения объемов помощи от партнеров и союзников.
Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
Отвечая на вопрос представителей СМИ, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне, Зеленский дал отрицательный ответ.
«Нет... Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли», - сказал он.
По словам президента, сейчас у Украины «другая ситуация».