Зеленский исключает возможность проигрыша Украины в войне с Россией 1 19.12.2023, 20:20

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Сейчас у Украины «другая ситуация».

Президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность перехода государства к проигрышу в войне с Россией, в частности на фоне снижения объемов помощи от партнеров и союзников.

Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне, Зеленский дал отрицательный ответ.

«Нет... Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли», - сказал он.

По словам президента, сейчас у Украины «другая ситуация».

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