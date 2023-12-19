закрыть
19 декабря 2023, вторник, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский исключает возможность проигрыша Украины в войне с Россией

1
  • 19.12.2023, 20:20
  • 2,404
Зеленский исключает возможность проигрыша Украины в войне с Россией

Сейчас у Украины «другая ситуация».

Президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность перехода государства к проигрышу в войне с Россией, в частности на фоне снижения объемов помощи от партнеров и союзников.

Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне, Зеленский дал отрицательный ответ.

«Нет... Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли», - сказал он.

По словам президента, сейчас у Украины «другая ситуация».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип