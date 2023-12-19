Представитель ЕС: Мы внимательно следим, чтобы наши санкции против РФ не обходили через Беларусь 19.12.2023, 21:03

Петер Стано

12-й пакет санкций как раз направлен на это.

Евросоюз недавно принял 12-й пакет санкций против России. В него вошел запрет на экспорт в Россию химикатов, станков, литиевых батарей, двигателей для беспилотников. Но для Беларуси этого запрета в новом пакете нет. В Евросоюзе «внимательно присматриваются», чтобы убедиться, что санкции эффективны не обходят путем экспорта через Беларусь, сообщил телеканалу «Белсат» пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано.

По словам Петера Стано, 12-й пакет как раз направлен на то, чтобы не допустить обхода Россией европейских санкций.

«Это то, к чему мы очень внимательно присматриваемся, чтобы убедиться, что наши санкции эффективны и их не обходят путем экспорта через Беларусь или какие-либо другие компании. В этом 12-ом пакете мы ввели санкции в отношении 29 субъектов из других стран, которые действуют как не российские организации и занимаются обходом санкций Европейского союза. Если мы найдем доказательства или признаки того, что нечто подобное происходит, то мы готовы делать дальнейшие шаги», — отметил Петер Стано.

Сейчас ЕС ведет подготовку нового пакета санкций.

«А цели заключаются в том, чтобы уничтожить российский военный потенциал, экономическую и технологическую базу, чтобы России было сложнее продолжать свою незаконную агрессию против Украины», — пояснил Петер Стано.

Стано напомнил, что Беларусь уже находится под рядом санкций ЕС.

«Так было и в прошлом, мы применяли санкции против людей и организаций не только из России, но и из Беларуси за их участие в незаконной агрессии России и ее поддержку. В основном это люди из армии, оборонной промышленности или из бизнес-сферы, имеющие тесные связи с режимом», — отметил он.

«Важно то, насколько глубоко эти люди поддерживают агрессию российских войск против Украины. Эти списки лиц утверждаются 27 государствами-членами ЕС на основе имеющихся доказательств. Главный критерий-иметь достаточно доказательств, чтобы мы могли внести этих людей в санкционный список за конкретные действия или заявления, которые они делают в поддержку или помощь России в агрессии против Украины», — подытожил Петер Стано.

Напомним, Евросоюз 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале.

Главным нововведением нового пакета стали ограничения против российской алмазной отрасли: вводится запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, и ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Ограничения коснулись также импорта из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия. Введен запрет на некоторые химические вещества, литиевые батареи, термостаты и другое.

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