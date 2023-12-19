Зеленский: В случае победы на выборах Трамп будет иметь другую политику по отношению к Украине 5 19.12.2023, 21:12

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Дональд Трамп

Президент Украины ответил на вопрос о выборах в США.

У экс-президента США Дональда Трампа, если он выиграет на предстоящих выборах, точно будет другая политика по отношению к Украине.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

Президента попросили прокомментировать, смог ли бы он убедить Трампа, если тот станет президентом США и его политика будет направлена на замораживание войны и уменьшение помощи.

«Я думаю, что у него точно будет другая политика. Он другой человек. Не нам выбирать, а их народу, себе президента. Я не уверен, что политика страны изменится по отношению к Украине, политика США», - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что лидер страны оказывает влияние на свое общество, особенно после того, как его только избрали.

«Если политика следующего президента, кем бы он ни был, будет другой в отношении Украины, более холодной или более внутренней, более экономичной, то я думаю, что эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны в Украине. Потому что, если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться», - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такая ситуация будет точно иметь неположительное влияние на помощь из Европы.

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