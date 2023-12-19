Зеленский: В случае победы на выборах Трамп будет иметь другую политику по отношению к Украине

Зеленский: В случае победы на выборах Трамп будет иметь другую политику по отношению к Украине5
- 19.12.2023, 21:12
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Президент Украины ответил на вопрос о выборах в США.
У экс-президента США Дональда Трампа, если он выиграет на предстоящих выборах, точно будет другая политика по отношению к Украине.
Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.
Президента попросили прокомментировать, смог ли бы он убедить Трампа, если тот станет президентом США и его политика будет направлена на замораживание войны и уменьшение помощи.
«Я думаю, что у него точно будет другая политика. Он другой человек. Не нам выбирать, а их народу, себе президента. Я не уверен, что политика страны изменится по отношению к Украине, политика США», - подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что лидер страны оказывает влияние на свое общество, особенно после того, как его только избрали.
«Если политика следующего президента, кем бы он ни был, будет другой в отношении Украины, более холодной или более внутренней, более экономичной, то я думаю, что эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны в Украине. Потому что, если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться», - добавил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что такая ситуация будет точно иметь неположительное влияние на помощь из Европы.