В Швейцарии разработали робота с ИИ, превзошедшего человека в настольной игре 19.12.2023, 21:30

Разработчики опубликовали исходный код робота.

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали робота с искусственным интеллектом CyberRunner, сумевшего превзойти человека в игре «Лабиринт». Об этом сообщает Bloomberg.

С помощью двух ручек робот манипулировал игровой поверхностью, используя мелкую моторику и пространственное мышление. Этого успеха робот достиг всего за шесть часов. Исследователи считают этот случай одной из первых побед искусственного интеллекта над людьми в непосредственной физической игре.

Кроме того, разработанная модель робота основывалась на обучении с подкреплением на основе моделей, которая заключается в динамическом обучении методом проб и ошибок. Исследователи поделились своей работой в научной статье и опубликовали открытый исходный код CyberRunner на своем сайте. Проект станет доступен по цене $200.

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