Урожайность в Украине стала рекордной за всю историю 6 19.12.2023, 21:38

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Несмотря на войну.

Украинские аграрии в 2023 году, несмотря на войну, получили самую высокую урожайность за всю историю страны. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, сообщила пресс-служба министерства Украины.

Несмотря на тяжелое военное время и сложные обстоятельства, большинство аграриев планируют и дальше заниматься своим делом, подчеркнул министр.

«Украинские фермеры показали всему миру насколько они твердые, профессиональные, выносливые и целеустремленные люди. И даже в такой тяжелый год получили с одного гектара рекордную урожайность за всю историю Украины. Погода, конечно, помогла, но без героической работы аграриев мы бы не получили таких результатов», – сказал Сольский в ходе конференции Victory Harvest международного Благотворительного фонда «Жатва Победы».

Он также поблагодарил Говарда Баффета за помощь Украине и аграриям.

Помощь международных партнеров во время полномасштабного вторжения позволяет поддержать работу аграрного сектора, в частности, самых маленьких фермеров, отметил замминистра Маркиян Дмитрасевич.

Он добавил, что программы поддержки фермеров: доступное кредитование под 5-7-9 процентов и грантовая программа на развитие садоводства, тепличного хозяйства и переработку, — в следующем году продолжат действовать.

8 декабря Министерство аграрной политики увеличило прогноз урожая зерновых и масличных до 81,3 млн тонн.

Также увеличился уровень урожайности зерновых – до 54,7 ц/га. Это рекордный показатель для Украины. Предыдущий рекорд урожайности зерновых был зафиксирован в 2021 году – 53,6 ц/га.

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