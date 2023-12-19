Лукашенко урезал соцпакет для населения 2 19.12.2023, 22:20

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С деньгами совсем туго?

В Беларуси вводят изменения по социальному обслуживанию и соцвыплатам. Это предусмотрено законом, который подписал Александр Лукашенко. К примеру, власти вводят лицензирование соцуслуг, а также изменили критерии, по которым будут определять, что человек может их получить. Дома-интернаты переименуют, а попасть в них может стать сложнее, пишет «Зеркало».

Вводят лицензирование соцуслуг

С 1 июля в Беларуси введут лицензирование социальных услуг, сообщает Минтруда. Организации, которые занимаются соцуслугами с проживанием пожилым и инвалидам, должны будут получить лицензию от местных властей до 1 октября 2024 года.

В Минтруда продвигали создание специального реестра тех, кто оказывает соцуслуги, но от этой идеи в итоге отказались.

Чиновники будут определять «оптимальный набор соцуслуг»

Чиновники среди прочего изменили критерии, по которым будут определять, что человеку требуются соцуслуги.

«Сегодня используется медицинская модель, то есть нуждаемость в социальных услугах основывается на состоянии здоровья человека. При этом такая модель не учитывает индивидуальные особенности получателей социальных услуг, — отмечают в Минтруда. — Законом вводится механизм оценки нуждаемости в социальном обслуживании через набор „социальных показаний“, где наряду с состоянием здоровья будут учитываться условия жизнедеятельности гражданина (наличие безбарьерной среды, удобств, горячей воды, лифта), а также его социальное окружение и другие факторы. В результате такой оценки человеку будет предлагаться оптимальный персональный набор социальных

Как было прописано в законопроекте, власти откорректировали список причин, по которым человека могут признать находящимся в трудной жизненной ситуации и, соответственно, предоставить ему соцобслуживание. К примеру, исключили из таких оснований безработицу, наличие в семье ребенка с особенностями психофизического развития (но оставили пункт о наличии ребенка-инвалида). Еще один важный момент — убрали из этого перечня отсутствие у человека, который оказался в трудной жизненной ситуации, трудоспособных лиц, которые обязаны по закону его содержать. Это могут быть, к примеру, дети, которые должны присматривать за родителями.

При этом в перечне причин для оказания соцзащиты оставили в том числе сиротство, отсутствие определенного места жительства, рождение двойни (троих или больше детей), а также семейное неблагополучие и домашнее насилие.

Попасть в дома-интернаты может стать сложнее (а учреждений с таким названием, собственно, не стать)

В Минтруда говорят, что новым законом предусмотрено внедрение системы долговременного ухода. «Система будет представлять собой комплекс межведомственных взаимодействий по оказанию гражданам социальных услуг и медицинской помощи. Долговременный уход предусматривается для граждан, имеющих особую нуждаемость в посторонней помощи. В основе долговременного ухода — сопровождение пожилого человека на дому во взаимодействии социальных и медицинских служб. Организация такого ухода позволит максимально продлить пребывание граждан, нуждающихся в уходе, в привычной благоприятной домашней среде», — заявляют в ведомстве.

Проще говоря, чиновники хотят, чтобы таких людей как можно дольше держали дома. Перевести их в дом-интернат смогут в том случае, если состояние здоровья не позволяет находиться в своем жилье. Впрочем, дома-интернаты для престарелых и инвалидов хотят называть по-новому — социальными пансионатами, дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития — детскими социальными пансионатами, а специальные дома для ветеранов, престарелых и инвалидов — домами сопровождаемого проживания.

Почему так важно соцобслуживание и как исчезли упоминания о бесплатности и общедоступности

В Беларуси существуют гарантии государства по соцобслуживанию. Это то, на чем любят акцентировать внимание наши чиновники, когда говорят о «социально ориентированном» государстве. Этот соцпакет до сих пор считался во многом неприкасаемым — тем, что гарантирует государство и что не подпадает под существенное изменение.

Когда говорят о соцобслуживании, то подразумевают в том числе специальные территориальные центры, дома-интернаты, центры семьи и детей, а также негосударственные некоммерческие организации, которые выполняют соцуслуги по государственному заказу.

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