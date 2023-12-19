В Сербии прошли акции протеста против результатов парламентских выборов 19.12.2023, 22:29

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Демонстранты забросали здание избирательной комиссии яйцами, помидорами и туалетной бумагой.

В Сербии 18 декабря прошли акции протеста против результатов парламентских выборов, на которых победила Сербская прогрессивная партия (SNS) президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода».

Участники митинга в Белграде, которых собралось несколько тысяч, требовали аннулировать результаты голосования. В частности, представители оппозиционного блока «Сербия против насилия» обратились с такой просьбой в избирательную комиссию, утверждая, что победа SNS стала следствием фальсификаций.

Двое оппозиционеров заявили о начале голодовки, которая, по их словам, продлится до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Демонстранты забросали здание избирательной комиссии яйцами, помидорами и туалетной бумагой.

«Учитывая, что более 40 тыс. человек без легального проживания были организованно доставлены в Белград для поддержки списка SNS, что кардинально изменило электоральную волю граждан Белграда, мы требуем отмены [результатов] выборов», – заявили в оппозиционной коалиции.

Сербская прогрессивная партия обвинения в нарушениях во время выборов отвергла.

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