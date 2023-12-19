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В минском ресторане можно съесть новогоднего «Щелкунчика»

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  • 19.12.2023, 22:39
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В минском ресторане можно съесть новогоднего «Щелкунчика»

Цена кусается.

В минском ресторане Fabriq можно заказать новогодний десерт «Щелкунчик». Видео необычной подачи появилось в Instagram заведения.

Цена десерта — 30 рублей. Сверху у «Щелкунчика» не привычная многим по советскому мультику двууголка, а нечто подобное на цилиндрический кивер без козырька и опозновательных знаков. Сделан головной убор из фундучного пралине. На «лице» — только усы.

Основная часть десерта состоит из сливочного мусса на белом шоколаде и имеет прослойку из апельсина и мандарина, есть добавление карамели с ванилью. «Щелкунчик» доступен в меню только до Нового года.

Кроме десерта за 30 рублей, в ресторане Fabriq можно заказать другие новогодние блюда. Так, салат «Оливье» с пастрами из индейки и красной икрой весом в полкило обойдется в 36 рублей, такой же массы маринованный в травах лосось гравлакс — 128 рублей, а за 200 рублей можно заказать двухкилограммовый новогодний шоколадный торт Le cordon blue с манго и маракуйей.

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