Франция присоединится к обучению украинских летчиков на истребителях
- 19.12.2023, 22:45
В 2024 году.
Франция в начале 2024 года присоединится к подготовке украинских летчиков на западных истребителях – речь идет о начальной подготовке, которую затем продолжат европейские партнеры.
Об этом говорится в отчете французского Министерства обороны о военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России.
Французское Минобороны напомнило, что в мае президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил готовность обучать украинских летчиков истребителей совместно с несколькими европейскими партнерами.
«Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат обучение на истребителях на курсах, организованных нашими партнерами», – говорится в отчете.
Хотя французская сторона этого не уточняет, вероятно, речь идет об обучении на истребителях F-16, которые в Европе организует коалиция во главе с Данией и Нидерландами.