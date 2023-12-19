Франция присоединится к обучению украинских летчиков на истребителях 19.12.2023, 22:45

В 2024 году.

Франция в начале 2024 года присоединится к подготовке украинских летчиков на западных истребителях – речь идет о начальной подготовке, которую затем продолжат европейские партнеры.

Об этом говорится в отчете французского Министерства обороны о военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Французское Минобороны напомнило, что в мае президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил готовность обучать украинских летчиков истребителей совместно с несколькими европейскими партнерами.

«Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат обучение на истребителях на курсах, организованных нашими партнерами», – говорится в отчете.

Хотя французская сторона этого не уточняет, вероятно, речь идет об обучении на истребителях F-16, которые в Европе организует коалиция во главе с Данией и Нидерландами.

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