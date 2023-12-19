СМИ: ГУР атаковало регионы России новыми дронами 1 19.12.2023, 22:56

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Их заметили и под Москвой.

Несколько регионов России, в том числе и окрестности Москвы, сегодня ночью были атакованы неизвестными беспилотниками. Это было тестирование новых средств украинской разведкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Дроны атаковали объекты на территории Брянской и Калужской областей и были, в частности, замечены под Москвой. По данным источников, эту операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Это было тестирование новых средств», - сказал источник РБК-Украина.

Сегодня днем российские СМИ и чиновники сообщали об атаке беспилотников. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о сбитии одного беспилотника самолетного типа на подлете к столице РФ. По его словам, беспилотник около 12:45 по местному времени был сбит в Одинцовском городском округе.

Еще три беспилотника, как утверждают россияне, были сбиты в Брянской области, а один — упал на территории Калужской. Во всех случаях россияне уверяли, что разрушений и пострадавших нет.

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