СМИ: ГУР атаковало регионы России новыми дронами

СМИ: ГУР атаковало регионы России новыми дронами1
- 19.12.2023, 22:56
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Их заметили и под Москвой.
Несколько регионов России, в том числе и окрестности Москвы, сегодня ночью были атакованы неизвестными беспилотниками. Это было тестирование новых средств украинской разведкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
Дроны атаковали объекты на территории Брянской и Калужской областей и были, в частности, замечены под Москвой. По данным источников, эту операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.
«Это было тестирование новых средств», - сказал источник РБК-Украина.
Сегодня днем российские СМИ и чиновники сообщали об атаке беспилотников. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о сбитии одного беспилотника самолетного типа на подлете к столице РФ. По его словам, беспилотник около 12:45 по местному времени был сбит в Одинцовском городском округе.
Еще три беспилотника, как утверждают россияне, были сбиты в Брянской области, а один — упал на территории Калужской. Во всех случаях россияне уверяли, что разрушений и пострадавших нет.