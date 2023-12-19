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NASA впервые с помощью лазера передала видео с котиком из космоса на Землю

  • 19.12.2023, 23:27
  • 1,704
NASA впервые с помощью лазера передала видео с котиком из космоса на Землю

Ролик преодолел огромное расстояние за 101 секунду.

NASA использовала лазер для передачи видеоролика с космического корабля Psyche на Землю. Об этом сообщает CNN.

Ролик длиной 15 секунд изобразил кота по имени Татерс, и это стало первым случаем подобной трансляции в истории человечества. Ученые смогли передать видео в формате Ultra-HD с помощью лазера на телескоп Хейла в обсерватории Паломар Калифорнийского технологического института.

Рыжий полосатый кот, принадлежащий одному из сотрудников NASA, бегал за лазерной точкой на удаленном от Земли расстоянии, почти 31 миллион километров. Этот эксперимент служит тестом для системы оптической связи в глубоком космосе, известной как Deep Space Optical Communications (DSOC).

Расстояние между космическим кораблем и телескопом Хейла было в 80 раз больше расстояния между Землей и Луной на момент передачи видео, и этот ролик преодолел это расстояние за 101 секунду.

В ходе эксперимента миссии Psyche в ноябре удалось передать сообщение на расстояние около 16 млн км всего за 50 секунд. Скорость передачи данных росла, и 4 декабря достигла уровня широкополосного наземного интернета.

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