Forbes: Расходы США на помощь Украине ничто по сравнению с ценой бездействия 19.12.2023, 23:35

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Эксперт подсчитал сколько американцы заплатят, если США придется самим защищать союзников от РФ или Китая.

Нынешнее препятствие, мешающее Вашингтону одобрить дальнейшую помощь Украине, кажется, оторванным от сути вопроса. Республиканцы, многие из которых не разделяют решительность президента Джо Байдена в противостоянии имперским амбициям Владимира Путина, отказываются утвердить новое финансирование, если администрация не примет их позицию по поводу американской иммиграционной реформы.

«Они цинично используют судьбу Украины как разменную монету в не связанной с ней политической борьбе. Но в основе такой позиции лежит другое мнение, которого придерживаются многие республиканцы и их избиратели: деньги, которые Вашингтон тратит на помощь Киеву, – это нерациональное использование средств налогоплательщиков», – пишет в статье для Forbes директор программы «Финансирование будущего Америки» в Progressive Policy Institute Бен Ритц.

Критический аргумент, который часто можно услышать как с правой, так и с левой стороны, кажется риторически мощным: какой смысл тратить деньги на украинскую армию, когда у США много проблем дома? Почему Америка должна финансировать войну где-то далеко, когда она сама испытывает проблемы с растущим бюджетным дефицитом, ростом потребительских цен и другими неотложными экономическими потребностями? Ритц считает, что ответ на эти вопросы относительно прост: отрезать Украину от помощи было бы не только морально позорно и недальновидно с военной точки зрения, это было бы финансово безответственно.

Если отложить в сторону вопрос о стратегической мудрости решения позволить автократу раздавить независимую демократию, то капитуляция Украины может стать сигналом для китайского режима, который присматривается к Тайваню, или для иранского режима, который ищет возможности для больших злоупотреблений на Ближнем Востоке.

«Конгресс мудро поступил бы, оказав дополнительную помощь Украине, поскольку американские налогоплательщики, вероятно, сэкономят деньги в долгосрочной перспективе благодаря этой инвестиции сейчас. И это не что-то вроде извращенной логики республиканцев, обещающих, что снижение налогов для богатых каким-то образом окупится. Деньги налогоплательщиков, вложенные в поддержку Украины сейчас, спасут американцев от необходимости тратить гораздо больше долларов в будущем», – настаивает автор.

С начала вторжения в феврале 2022 года США потратили 113 миллиардов долларов на помощь Украине, и администрация Байдена предлагает потратить еще 61 миллиард долларов до конца следующего года. В годовом исчислении это составляет менее одной тридцатой от дефицита бюджета в 2 триллиона долларов, который был у федерального правительства в 2023 финансовом году.

Сенатор-республиканец Джей Д. Вэнс утверждает, что дальнейшая поддержка Украины приведет к сокращению социального обеспечения, «бросив наших бабушек и дедушек в бедность». Хотя помощь Украине стоила американским налогоплательщикам всего 4% от того, что было потрачено на социальное обеспечение.

«Довольно странно утверждать, что помощь Украине увеличивает дефицит нашего бюджета или мешает нам осуществлять другие важные государственные инвестиции», – пишет Ритц.

Он добавляет, что американцам гораздо важнее понять, что борьба Украины против агрессии России означает для глобальных интересов США. И речь идет не только о моральном или стратегическом измерении, но и о финансах.

«Если Путин захватит Украину и эта победа придаст уверенности ему или другим автократам, враждебно настроенным по отношению к американским интересам, наши военные могут быстро оказаться на горячей войне. Если бы Китай вдохновился этим успехом и напал на Тайвань, американские военные почти наверняка были бы вовлечены в битву на новом тихоокеанском фронте. А это было бы не только ужасно, это было бы дорого», – подчеркивает автор.

Ритц напоминает, что «война с терроризмом» стоила американским налогоплательщикам около 3,6 триллиона долларов за 21 год боевых действий. Таким образом, Америка тратила втрое больше ежегодно на эту войну, чем то, что Байден просит на поддержку Украины.

«Цена глобального конфликта с Россией и Китаем была бы гораздо больше. Если бы такой конфликт стоил столько же, сколько стоила Вторая мировая война в процентах от ВВП, он обошелся бы американским налогоплательщикам в колоссальные 27,7 триллиона долларов. И это лишь фискальные расходы, не говоря уже об огромных человеческих жертвах, которые могла бы принести еще одна мировая война. Разумный шаг – это помочь украинцам выиграть эту войну самостоятельно, чтобы американским налогоплательщикам не пришлось платить гораздо больший счет в будущем», – говорится в статье.

Было бы здорово, если бы Конгресс мог компенсировать стоимость любых новых расходов в такие времена с высоким дефицитом и низким уровнем безработицы, как сейчас. Но утверждение, что Вашингтон должен бросить Киев из-за того, что конгрессмены не могут договориться о выплатах или решить другие политические проблемы, просто бессмысленно. В долгосрочной перспективе эта относительно небольшая инвестиция – ничто по сравнению с ценой умиротворения.

«Фискальная дисциплина хоть и важна, но это не та гора, преодолевая которую Украина должна умереть», – пишет автор.

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