Прибыль «Газпрома» упадет почти на 40% 19.12.2023, 23:54

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Россия не смогла оправиться от потери европейского рынка газа.

Российский газовый монополист «Газпром», заявляющий о «рекордах» в поставках газа в Китай, сообщил 19 декабря, что его показатель EBITDA (прибыль дп вычета процентов, налогов, износа и амортизации) снизится почти на 40% – с 3,6 триллиона рублей в 2022 году до 2,2 триллиона рублей (24,3 миллиарда долларов) в 2023 году. Эти данные охватывают газовый, нефтяной и электроэнергетический бизнес группы «Газпром».

«Такие результаты обеспечиваются, в том числе растущей поставкой газа в Китай», – приводит слова заместителя председателя правления компании Фамила Садыгова российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Экспорт газа – ключевой источник доходов «Газпрома» – не был подвергнут непосредственно западным санкциям, но объемы его экспорта в прошлом году сократились почти вдвое – до 101 миллиарда кубометров, сообщает Reuters. Причиной является уменьшение продажи газа в Европу, которая раньше являлась его основным рынком.

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