Google заплатит компенсацию 102 миллионам американцев 20.12.2023, 3:31

Из-за антимонопольной политики.

Компания Google согласилась заплатить $700 миллионов для урегулирования антимонопольного иска, поданного прокуратурой штата Колорадо. Об этом сообщает The Washington Post.

По условиям соглашения $630 миллионов будут распределены между около 102 миллионами потребителей во всех 50 штатах США и других регионах. Кроме того, компания дополнительно заплатит $70 миллионов для урегулирования других связанных дел.

По словам генерального прокурора штата Колорадо, урегулирование этого дела является победой для потребителей, поскольку использование монопольных властей для повышения цен и ограничения выбора потребителей является незаконным. Соглашение также предусматривает упрощенный процесс «сайдлоада» приложений и разрешение разработчикам использовать сторонние платежные системы вместо системы Google, что даст им скидку в размере 4%.

В иске Google обвинялась в ограничении разработчиков приложений в выборе, заставляя их платить высокие комиссионные. Google является объектом еще двух антимонопольных дел, возбужденных Министерством юстиции США, касающихся его доминирования на рынке онлайн-поиска и онлайн-рекламы. Другие технологические компании, такие как Amazon и Facebook, тоже борются с антимонопольными делами.

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