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Из аэропорта «Борисполь» вылетел самолет украинской авиакомпании

  • 20.12.2023, 4:36
Из аэропорта «Борисполь» вылетел самолет украинской авиакомпании

Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта с начала полномасштабной войны.

Из Международного аэропорта «Борисполь» вчера вылетел самолет Boeing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Об этом 19 декабря в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта.

Технический перегон самолета из Борисполя в один из европейских аэропортов был выполнен около 9.00

«Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту. С момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 года воздушные суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту Борисполь, проходя постоянную техническую поддержку и обслуживание», – говорится в сообщении.

Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта «Борисполь» с начала полномасштабной войны.

«Данный технический перегон воздушного судна в Борисполе не только способствует тестированию политики восстановления, но также является стратегическим шагом для украинских авиакомпаний, помогая им снижать затраты и улучшать шансы выживания в сложной авиационной среде. Эта стратегическая инициатива открывает путь к восстановлению регулярных операций, как только соответствующая оценка рисков это позволит», – подчеркнули в пресс-службе.

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