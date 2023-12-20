Путин признался в крупном провале 1 20.12.2023, 8:14

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Главу РФ переиграли.

Глава РФ Владимир Путин впервые прямо признал провал почти четверти века своих дипломатических усилий по «сохранению Киева в орбите влияния Москвы», сообщает The Moscow Times.

Россия, по его словам, претендует на юго-восток Украины.

В результате дипломатических промашек Путина российские военные, перед которыми президент РФ и сделал это заявление, «были вынуждены» развязать самый крупный военный конфликт в Европе со времен Второй Мировой войны, жертвами которого за почти два года стали десятки тысяч человек с обеих сторон.

По версии Путина, которую он изложил во вторник на заседании коллегии Минобороны, главная причина войны в Украине — попытки США «втащить Украину в НАТО».

«И мне так все время говорили: чего ты боишься, сейчас же мы их не возьмем. Я говорю: сейчас, а завтра? И когда это завтра наступит? Через год, через два? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов Российского государства даже через 10, через 15 лет это неприемлемо. Что такое «сегодня нет»? А завтра?», — пересказал присутствовавшим на коллегии военным и чиновникам Путин свои «разговоры» с неназванными «собеседниками» на Западе.

В «политическом плане» Россия, по словам Путина, «делала упор» на юго-восток Украины.

Далее Путин изложил свою любимую историю про то, как «Запад устроил госпереворот в Украине».

«Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле они, конечно, если можно так сказать, нас переиграли».

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