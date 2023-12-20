В Киеве прозвучали взрывы: РФ атаковала Украину дронами 20.12.2023, 8:20

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Взрывы были связаны с работой украинской ПВО.

Российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Тревога была объявлена во многих областях Украины. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Во время тревоги в Киеве прозвучали мощные взрывы. В КМДА сообщили, что эти взрывы были связаны с работой ПВО. Там попросили местных жителей оставаться в укрытии.

По предварительным данным, украинской системе ПВО удалось сбить все российские дроны еще не подлете к Киеву.

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