В Киеве прозвучали взрывы: РФ атаковала Украину дронами
- 20.12.2023, 8:20
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Взрывы были связаны с работой украинской ПВО.
Российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Тревога была объявлена во многих областях Украины. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Во время тревоги в Киеве прозвучали мощные взрывы. В КМДА сообщили, что эти взрывы были связаны с работой ПВО. Там попросили местных жителей оставаться в укрытии.
По предварительным данным, украинской системе ПВО удалось сбить все российские дроны еще не подлете к Киеву.