Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах 2 20.12.2023, 8:22

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Дональд Трамп

Фото: AP

Решение принято на основании 14-й поправки к конституции США.

Верховный суд американского штата Колорадо исключил 45 президента США Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Этим вердиктом суд запретил политику участвовать в местных выборах республиканцев-претендентов на выдвижение кандидатом в президенты (праймериз).

Об этом сообщает CNN.

Свое решение судьи объяснили 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать самые высокие государственные должности. «Но эта формулировка расплывчатая, в ней прямо не упоминается президентство, и она применялась лишь дважды с 1919 года», – говорится в статье.

Речь идет о событиях 6 января 2021 – штурме Капитолия, организованном группой сторонников Трампа, которые хотели изменить результаты президентских выборов 2020 года. Дональд Трамп подстрекал толпу, за что Палата представителей США объявила ему импичмент.

Отмечается, что решение суда о запрете Трампу участвовать в выборах было принято 4 голосами против 3. Таким образом бывший лидер Штатов стал первым в истории США кандидатом в президенты, которого признали не имеющим права возглавлять Белый дом.

«Мы не делаем таких выводов легкомысленно. Мы помним о масштабе и весе вопросов, которые сейчас стоят перед нами. Мы также помним о нашей священной обязанности применять закон без страха или приверженности, и не завися от реакции общественности на решения, которых требует закон», – отметили судьи.

На данный момент решение еще не вступило в силу, до 4 января 2024 года экс-президент имеет право подать апелляцию в Верховный суд США.

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа сразу же заявил, что решение суда Колорадо является неправильным, и пообещал немедленно его обжаловать.

Отметим, что это решение Верховного суда штата касается только Колорадо, однако оно является по-настоящему историческим и повлияет на президентскую кампанию 2024 года. Представители избирательной комиссии Колорадо уже заявили, что этот вопрос должен быть решен до 5 января – именно такой срок установлен законом для составления списка кандидатов на первоначальные выборы Республиканской партии, запланированные на 5 марта.

Республиканцы, в частности спикер Палаты представителей Майк Джонсон, уже раскритиковали решение суда, назвав его «безрассудным», «фактической атакой на демократию» и «вмешательством в выборы».

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