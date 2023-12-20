Израиль предложил ХАМАСу недельное перемирие 20.12.2023, 8:25

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Озвучены детали.

Израиль предлагает приостановить боевые действия в Газе как минимум на одну неделю. Это первое предложение после срыва прошлого.

Об этом сообщает Axios.

Около 130 израильских и иностранных граждан все еще удерживаются в качестве заложников в секторе Газа. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во вторник, что в число членов входят восемь американцев.

По новому соглашению, в число освобожденных войдут оставшиеся женщины, мужчины старше 60 лет и другие заложники, которые больны или серьезно ранены и нуждаются в срочной медицинской помощи.

В рамках этого предложения Израиль заявил, что согласится на временное прекращение огня минимум на одну неделю. В предыдущей сделке Израиль согласился на недельную паузу в своих атаках в секторе Газа в обмен на 80 заложников.

Израиль также предположил, что может освободить палестинских заключенных, осужденных за более серьезные нападения на Израиль, чем те, которые были освобождены в рамках предыдущей сделки. Израильские официальные лица заявляют, что таких палестинских заключенных десятки, они старые или больные и могут быть освобождены в рамках гуманитарной сделки.

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